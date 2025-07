I Bus e i treni in Emilia-Romagna restano gratuiti per gli studenti anche per l’anno scolastico 2025/26.

La Regione ha infatti confermato “Salta su!”, l’iniziativa che permette agli studenti dalle elementari alle superiori di viaggiare senza pagare sui mezzi pubblici regionali.

Le prenotazioni sono aperte fino al 18 dicembre sulla piattaforma online, accessibile con Spid e Carta d’identità elettronica.

Lo scorso anno hanno viaggiato gratuitamente 220mila ragazzi, circa il 40% degli iscritti agli istituti scolastici regionali, con un risparmio per le famiglie compreso tra 350 e 650 euro a figlio. L’abbonamento annuale sarà valido dal primo settembre 2025 al 31 agosto 2026 e copre i tragitti casa-scuola e il tempo libero sulla stessa tratta.

Il servizio è rivolto a tutti gli studenti residenti in Emilia-Romagna che frequentano scuole elementari, medie, superiori e istituti di formazione professionale, anche se situati nelle regioni confinanti. Per gli studenti delle superiori è richiesto un Isee familiare annuo fino a 30mila euro.

I bambini delle elementari di 16 città ricevono a casa la tessera con abbonamento già attivo, mentre quest’anno gli studenti delle medie dovranno scaricare l’abbonamento dal portale. La piattaforma permette di scegliere tra diverse soluzioni: urbano, extraurbano su bus, ferroviario e integrato bus-treno.

fonte ansa