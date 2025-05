L’ASP della Romagna Faentina presenta il progetto “I Boschi di Villa Corte”, un importante intervento di rigenerazione ambientale che restituisce alla comunità oltre 190 ettari di boschi, oliveti e campi agricoli tra i comuni di Faenza e Brisighella. Il progetto ha avuto origine nel 2016 con la redazione del Piano di Assestamento Forestale, approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2018 e cofinanziato dal PSR 2014-2020. Gli interventi hanno riguardato il recupero di terreni agricoli e olivicoli, oltre alla valorizzazione dell’estesa superficie boscata.

Nell’ambito del progetto sono stati realizzati due percorsi ciclopedonali per mountain bike, costituiti da due anelli collegati da una bretella che si innesta sul Sentiero CAI 505. L’anello lungo misura 4,4 km con un dislivello di 220 metri e un tempo medio di percorrenza di circa due ore; l’anello corto è lungo 3,6 km con un dislivello di 200 metri e richiede circa un’ora e mezza. I sentieri sono attualmente gestiti dalla Sezione CAI di Faenza e inseriti nelle mappe ufficiali del Club Alpino Italiano.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 31 maggio con una giornata all’insegna della scoperta, dello sport e della convivialità, immersi nella natura del territorio. La partenza per l’escursione lungo l’anello grande è in programma con partenza da Villa Corte (via Corte 9 – Brisighella) alle 8.30; un’ora più tardi partirà invece il Trail, iniziativa curata dall’associazione sportiva Leopodistica. Alle 10.30 si terrà una sessione collettiva di stretching guidata dall’osteopata Davide Caroli.

L’inaugurazione ufficiale è prevista alle ore 11.00 presso Villa Corte, cui seguirà un aperitivo conviviale offerto dagli sponsor locali.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo, portare una borraccia personale e mantenere un comportamento rispettoso dell’ambiente. La collaborazione con Leopodistica ASD, attiva da oltre quindici anni nella promozione del trail running e della corsa in natura in Emilia-Romagna, aggiunge valore alla giornata, coniugando sport, socialità e tutela del paesaggio.

L’iniziativa è sostenuta anche grazie all’Azienda Agricola Terrabusi, Fondo San Giuseppe, Il Caffè Lamone e Montana Valle del Lamone Soc. Coop.