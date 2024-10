Blacks Faenza 79

TAV Treviglio Brianza 67

(20-17; 44-37; 59-54)

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Poletti 20, Calbini 15, Vico 11, Naccari ne, Zangheri, Poggi 4, Tartaglia ne, Dincic 12, Sirri ne, Cavallero 7, Fragonara 10. All.: Garelli

TAV TREVIGLIO BRIANZA: Sergio 11, Drocker, Carpi ne, Alibegovic 13, Reati 7, Vecchiola 9, Cagliani 3, Manenti 2, Zanetti 5, Abega 11, Marcius 6. All.: Villa

Arbitri: Gallo – De Rico Note.

Tiri da 2: Faenza: 20/39, Treviglio: 16/42;

tiri da tre: Faenza: 9/20, Treviglio: 7/26;

tiri liberi: Faenza: 12/21, Treviglio: 14/18;

Rimbalzi totali: Faenza: 44, Treviglio: 35.

Gli applausi a scena aperta a fine partita di un PalaCattani festante sono la dimostrazione della grande partita giocata dai Blacks, bravi a regolare la TAV Treviglio Brianza, presentatasi a punteggio pieno. Una vittoria arrivata ancora una volta grazie alla forza del collettivo, concetto ripetuto tante volte nelle ultime settimane, ma che conferma ancora una volta la grande crescita che sta avendo il gruppo. Ottimi segnali per il futuro e che stanno permettendo ai Raggisolaris di essere imbattuti dopo tre giornate, dando loro grande carica in vista della partita di domenica 13 ottobre a Lumezzane, altra formazione a punteggio pieno.

Come da previsioni, il match è combattuto sin dalla prima azione, con entrambe le squadre che lottano a viso aperto mostrando di essere in salute. I Blacks non partono bene, ma si riscattano con un break di 7-0 per l’8-9 iniziale, chiudendo un primo quarto davvero intenso avanti 20-17 grazie al canestro allo scadere di Calbini. L’attenzione difensiva faentina inizia a fare la differenza, perché sotto canestro Poletti detta legge, ma è tutta la squadra a girare al meglio ed infatti arriva anche una mini fuga sul 42-33 grazie alla tripla proprio di Poletti. L’ala chiude un ottimo primo tempo con il canestro allo scadere del 44-37.

I Raggisolaris rientrano in campo con lo stesso atteggiamento dei primi venti minuti e toccano anche la doppia cifra di vantaggio sul 52-40 (ancora Poletti dalla lunga distanza), ma Treviglio Brianza risponde con un break di 10-2 che potrebbe cambiare l’inerzia. I Blacks restano però concentrati e con quattro punti di Vico ritornano avanti 59-52. Poi sale in cattedra la difesa dove i tanti rimbalzi catturati da Dincic e dai suoi compagni fanno la differenza, ben supportati da un attacco ficcante e preciso. Proprio l’ala serba e Calbini con una tripla a testa confezionano il 72-56, frutto anche dei due soli punti concessi nei primi cinque minuti. Coach Villa chiama time out e cambia tutto il quintetto, ma il copione non cambia e con Vico, i Blacks toccano il 77-59 a 3’20’’ dalla fine. Un vantaggio che viene mantenuto fino all’ultimo minuto.