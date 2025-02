Seconda partita consecutiva per i Blacks al PalaCattani: domenica alle 18 riceveranno l’AZ Pneumatica Saronno, formazione con 12 punti in classifica e in zona play out.

I biglietti si possono acquistare on line nel sito di LiveTicket oppure domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani.

L’AZ Pneumatica è una delle matricole della B Nazionale e proprio la gara di andata contro i Blacks, persa 67-81, è stata la sua prima volta nel terzo campionato nazionale. Da quel giorno la squadra di coach Stefano Gambato è cresciuta molto grazie alla conferma del nucleo storico che ha contribuito alla promozione dalla B Interregionale, fattosi valere anche in questo campionato.

Saronno è in zona play out con 12 punti ed è reduce da un momento di flessione con una sola vittoria ottenuta nelle ultime otto gare, ma anche nelle sconfitte ha sempre tenuto testa agli avversari. La Robur ha infatti tanti giocatori di valore e uno dei suoi punti di forza è il gioco corale, come dimostrano i cinque uomini in doppia cifra per media punti.

All’andata il migliore realizzatore di Saronno è stato il play\guardia Matteo Beretta, secondo marcatore dei suoi con 13.2 punti, alle spalle di Giacomo Maspero con 14 a cui aggiunge anche 7 rimbalzi. Almeno dieci punti li segnano anche la guardia\ala Niccolò Giulietti (11.4), il centro Andrea Quinti (10.2) e la guardia Andrea Negri (10), mentre la guardia\ala Gabriele Pellegrini li sfiora (9.4).

Uomini importanti nello scacchiere di Saronno sono anche il play\guardia Francesco De Capitani e il play\guardia Pietro Nasini. Completano il roster la guardia\ala Davide Tresso, i playmaker Tommaso Tolotti e Riccardo Mariani e il centro Marcello Canton.

Quella di domenica sarà la seconda volta che i due club si affronteranno in un match ufficiale.

IL PREPARTITA “Saronno è una squadra che non molla mai – sottolinea coach Luigi Garelli – e anche nelle sconfitte ha sempre lottato fino alla fine. Ad inizio stagione alcune partite le ha probabilmente perse per la mancanza di esperienza, ma ora il gruppo è maturato e ed è molto motivato per conquistare la salvezza diretta. La nuova formula del campionato, con l’introduzione dei play in, porta tutte le partecipanti ad avere un obiettivo fino alle ultime giornate e di conseguenza aumenta le difficoltà e gli stimoli.

Saronno ha un quintetto molto interessante con giocatori di qualità come Beretta, ottimo play, la guardia Negri, buon tiratore da tre punti e l’ala grande Maspero e con loro ci sono l’ala piccola Giulietti e il centro Quinti che si sono adattati molto bene a questa categoria, diventando spesso protagonisti. Dalla panchina Pellegrini, De Capitani, Nasini e Tresso danno un ottimo apporto, allungando a nove le rotazioni. Inoltre gioca una pallacanestro molto veloce e quindi dovremo essere bravi a tenere testa alla sua intensità. Saremo ancora una volta in emergenza, ma sono certo che, come è sempre accaduto, sopperiremo con il contributo di tutti a questa situazione con cui stiamo convivendo da qualche settimana”.