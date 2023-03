VI.DA.SI. Rieti 74

Blacks Faenza 72

(21-14; 35-31; 56-54)

RIETI: Tomasini 12, Paesano 12, Contento 7, Piccin 14, Valente ne, Chinellato 12, Mazzotti, Matrone 2, Piazza, Ceparano 4, Frattoni ne, Bushati 11. All.: Dell’Agnello

FAENZA: Bandini, Siberna 6, Vico 8, Poggi 13, Castellino 6, Voltolini 5, Petrucci 15, Morciano, Aromando 13, Pastore 6, Belmonte ne, Nkot Nkot ne. All.: Garelli

I Blacks escono dalla Coppa Italia a testa alta dopo aver perso 72-74 al fotofinish una combattutissima semifinale contro la Real Sebastiani Rieti. L’ennesima sfida punto a punto tra le due formazioni, risolta negli ultimi secondi da Tomasini. Ora i Raggisolaris si rituffano nel campionato per confermare il secondo posto e per disputare un ottimo play off.

Rieti parte subito aggressiva e detta legge sotto canestro dove Paesano segna 10 punti nel solo primo quarto. I Blacks devono recriminare per i tre falli commessi da Pastore nei primi cinque minuti, trovandosi sotto 14-23 ad inizio secondo periodo. Quando la squadra inizia a rispondere alla fisicità degli avversari, arriva la rimonta pur se il tiro da tre è un’arma spuntata, come dimostra il 2/15 di fine primo tempo. È però proprio una tripla, segnata da Petrucci, a chiudere il primo tempo con i Blacks sotto 31-35.

Questo episodio accende definitivamente i faentini, bravi a reggere l’intensità degli avversari e così in pochi minuti arriva il pareggio con Aromando (39-39) e il sorpasso con Siberna (44-41). Rieti riprende il vantaggio con il tiro da fuori e tocca anche il 64-57 non facendo però i conti con Pastore che a poco meno di due minuti dalla fine sigla la tripla del 65-67. Inizia così un finale punto a punto, con Poggi che dalla lunetta è chirurgico nel segnare il 2/2 del 71-70 a 35’’ dalla fine. Sul rovesciamento di fronte Tomasini è bravissimo ad insaccare il tiro da tre del 73-71 poi Piccin dalla lunetta non chiude i conti realizzando un solo libero (74-71) commettendo poi il fallo sistematico su Pastore. La guardia realizza il primo e sbaglia volutamente il secondo: a rimbalzo è una lotta con gli arbitri che fischiano la palla a due e la freccia premia Faenza. Garelli chiama time out con 2’’7 sul cronometro. L’ultimo possesso è nelle mani di Siberna che tira pur se ben marcato, vedendo il pallone finire sul ferro. Più di così non poteva fare visto il poco tempo sul cronometro e l’ottima difesa reatina.