I Bikers Fuorilegge a sostegno dell’associazione Autismo Faenza | VIDEO

Mille euro a favore dell’associazione Autismo Faenza. Nella giornata di domenica il gruppo dei Bikers Fuorilegge della provincia di Ravenna ha raggiunto Piazza della Libertà a Faenza per consegnare il ricavato della raccolta fondi portata avanti in questi mesi di ripresa delle attività. Ogni anno i Bikers Fuorilegge scelgono una realtà da sostenere attraverso raccolte fondi. In passato sono state aiutate la Pediatria di Ravenna, portando anche a Natale i doni ai bambini ricoverati; sono state aiutate le famiglie seguite dalla Caritas di Lugo, sono state sostenute le attività del centro sociale Le Rose di Ravenna e della cooperativa San Vitale.