Nella mattinata di venerdì 12 dicembre una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Sezione Cap. Giuseppe Galli di Ravenna, si è recata all’Ospedale Civile Santa Maria delle Croci di Ravenna, per visitare il reparto di pediatria. L’iniziativa è stata ideata in collaborazione con AGEBO

Pietro, Rosario ed Enzo, in divisa da Bersagliere, con cappelli piumati, hanno portato un sorriso ai bimbi in corsia e regalato loro cappellini in miniatura dei bersaglieri, augurando buon natale e buone feste.