La Round Table 11 ed il Club 41 di Ravenna organizzano per domenica 28 Settembre 2025 dalle ore 10:30 presso i Giardini Pubblici di Ravenna (Viale Sante Baldini) la 19a edizione dell’appuntamento “I Bambini in Festa”, giornata dedicata ai bambini e non solo, ricca di numerosi spettacoli ed intrattenimenti: animazione, trucca bimbi, spettacoli di magia, il trenino elettrico che girerà per il parco, i clown, pompieropoli, la straordinaria possibilità di ammirare le costellazioni all’interno del Planetario, educazione stradale con gli amici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, le automobiline sulle autopiste, i giochi in legno, il giro sui pony o sul cavallo, una corsa sui Go-Kart a pedali, la pesca di beneficenza dove si vince sempre ed infine intrattenimenti musicali dal vivo e stand gastronomici dove si potrà mangiare piadina farcita, pasta, patatine, pizza, tacos messicani e tante altre buone cose. I bambini potranno inoltre vedere, provare, sperimentare tantissime discipline sportive per tutta la giornata quali la pallacanestro, gli scacchi, l’arrampicata, le bocce, il rapatennis, la pallamano, il baseball, la pallavolo, le arti marziali, il judo, il tennis, il pugilato, la ginnastica ritmica, la scherma, la lotta, il taekwondo, la pesca sportiva, il dodgeball, l’aikido, la danza sportiva e tante tante altre ancora.

Tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto alle seguenti Associazioni Onlus: A.G.E.O.P. (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica), Auxilia, Il Sorriso di Giada, Bimbo Tu, Comunità Papa Giovanni XXIII “Casa Famiglia Don Benzi”, A.G.E.B.O. (Assistenza Genitori e Bimbi Ospedalizzati), O.R.S.A. (Organizzazione Sindrome di Angelman) e Marinando; saranno tutte presenti alla manifestazione con un apposito stand informativo a loro dedicato.

I Presidenti della Round Table 11 Ravenna, Marco Sutera e del Club41 Ravenna, Loris Savini, ringraziano tutti i volontari e gli sponsor che da ben 19 anni sostengono con un instancabile attaccamento questo evento che, in particolare grazie al lavoro di tutti i soci coinvolti, ha permesso di donare in tutti questi anni una cifra complessiva pari a 502.700,00 euro a scopo benefico.

Anche quest’anno, è stata rinnovata la collaborazione con la PINKRANNING, organizzata da Ravenna Runners Club – società che organizza la Maratona di Ravenna – in collaborazione con Linea Rosa. Ogni partecipante della PINKRANNING che pranzerà all’evento I BAMBINI IN FESTA, riceverà uno sconto sui prezzi di listino pari al 10 %. Conseguentemente, ROUND TABLE 11 RAVENNA ed il CLUB 41 RAVENNA, doneranno il 10% del totale speso dai partecipanti a LINEA ROSA. La Round Table è un Service Club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, uomini d’affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività.

Si propone di promuovere l’amicizia tra i propri membri e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, differenziandosi da altre analoghe organizzazioni per il fattore dell’età, in quanto si perde il diritto di appartenervi al raggiungimento del quarantesimo anno d’età: si tratta, quindi, di un club di giovani e per i giovani e il motto “Adopt, Adapt, lmprove” (adottare, adattare e migliorare) coglie appieno lo spirito dell’associazione, i cui membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro delle esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro.

Il Club 41, l’altro club che partecipa alla realizzazione dell’evento, è oggi ormai una realtà mondiale; è sorto con lo scopo di offrire ai membri della Round Table che hanno superato il quarantesimo anno di età la possibilità di continuare a vivere lo spirito di associazionismo e di amicizia che la contraddistingue.

Il Club 41 è formato da uomini che sono legati tra loro non da interessi economici, di gruppo o di partito, ma da spirito di amicizia, stima reciproca e dal rispetto che nasce dalla comune volontà e consapevolezza di perseguire gli stessi ideali. Per maggiori informazioni contattare: Marco Sutera tel. 340.7885948 – Enrico Liverani tel. 375.7276788 – e-mail info@rt11.it