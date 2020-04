I bambini delle elementari insegnano le buone pratiche per difendersi dal coronavirus

Le regole e le buone abitudini in tempi di coronavirus le insegnano i bambini. La 2^ A della Scuola Primaria “Garibaldi” di Lugo ha infatti realizzato un vademecum per ricordare ai compagni di scuola e a tutte le persone le buone pratiche da mantenere in questi giorni di emergenza sanitaria. Il vademecum è stato realizzato per partecipare all’iniziativa promossa dalla Polizia locale della Bassa Romagna “Facciamo la cosa giusta”. E così sono i bambini a ricordare l’importanza di piccoli gesti: starnutire nel gomito, non toccarsi occhi, naso e bocca, l’uso delle mascherine e di mantenere la distanza sociale.