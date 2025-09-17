Il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna celebra le Giornate Europee del Patrimonio con un’anteprima domenica 21 settembre 2025 alle ore 16.30 con una conferenza del professor Matteo Ceriana sullo scultore veneto Tullio Lombardo e sui 500 anni della statua di Guidarello Guidarelli che si può ammirare nella pinacoteca del MAR.

Durante l’incontro, Matteo Ceriana offrirà una lettura approfondita che collega l’unico pagamento per la cappella in San Francesco al muratore Carpigano Giannicola Zarlatini, l’architetto e scultore veneziano Tullio Lombardo e la cappella destinata alla sepoltura del condottiero ravennate. Verrà evidenziata l’interconnettività tra l’architettura veneziana e la scultura coeva di capitani in armi, per mettere in luce l’importanza di questa realizzazione nel contesto artistico ravennate e per chiarire i dubbi sull’antichità della statua, dubbi che sono nati dalla qualità eccezionale dell’opera e dalla sua successiva trasformazione in icona popolare.

L’incontro offre al pubblico l’opportunità di osservare da nuove prospettive la figura di Guidarello Guidarelli e la cappella da lui voluta, nonché di apprezzare la statua giacente come parte di una filiera artistica veneziana di pari periodo.

Matteo Ceriana, direttore e storico dell’arte, dal 1988 al 2009 Ceriana ha svolto il ruolo di Funzionario Storico dell’Arte presso le Soprintendenze ai Beni Storici, Artistici e Demoetnoantropologici, con sede a Mantova e successivo distacco a Milano. Ha ricoperto incarichi di rilievo: vicedirettore della Pinacoteca di Brera, direttore del Laboratorio di Restauro interno, direttore dell’Archivio Fotografico Antico e responsabile del patrimonio storico-artistico all’Accademia di Belle Arti di Brera. Dal 2009 al 2013 è stato distaccato presso la Soprintendenza Speciale per il polo museale di Venezia e per i Comuni di Venezia e della Gronda lagunare, come Direttore delle Gallerie dell’Accademia. Nel 2014 è stato distaccato presso la Soprintendenza Speciale per il polo museale di Firenze, come direttore del Giardino Museo di Boboli, e nello stesso periodo ha diretto la Galleria Palatina e gli appartamenti monumentali di Palazzo Pitti dal 2014 al 2016. Nel 2017 ha ricoperto il ruolo di Funzionario coordinatore anziano presso il Museo Nazionale del Bargello.

Il programma delle Giornate del Patrimonio 2025 prosegue al MAR sabato 27 settembre 2025 con due laboratori/visite animate per i più piccoli.

La giornata si apre alle ore 11.00 con Cosa sogna un Cavaliere? Partendo dalla scultura realizzata da Tulio Lombardo dedicata al condottiero Guidarello Guidarelli una visita guidata animata rivolta a bambini dai 5 anni (6 euro a partecipante | informazioni e prenotazioni: 0544 482477 prenotazionimar@ravennantica.org);

Il secondo momento sarà nel pomeriggio, alle ore 16.30, con Svegliati Guidarello! La storica compagnia ravennate Teatro del drago propone una rilettura della storia di Guidarello Guidarelli; dai burattini tradizionali, al teatro d’ombre e d’oggetti. Un felice incontro tra museo e teatro di figura per dare anima e voce alle opere d’arte (bambini a partire dai 5 anni | 6 euro a partecipante | informazioni e prenotazioni: 0544 482477 prenotazionimar@ravennantica.org).

Il programma delle Giornate Europee del Patrimonio prosegue domenica 28 settembre, dove il MAR apre le porte a un doppio appuntamento straordinario dedicato a Guidarello Guidarelli, uno dei personaggi più iconici della nostra città.

Visite guidate speciali alle ore 15.30 e 16.30 sulla storia affascinante e il mito di Guidarello Guidarelli, cavaliere rinascimentale protagonista di una delle opere più amate del museo scolpita da Tulio Lombardo 500 anni fa. Due visite guidate imperdibili per immergersi in un racconto che ha incantato generazioni.

A concludere questa giornata di cultura e bellezza alle ore 17.30 il concerto Il trionfo dell’amore a cura del Conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna, con: Haolong Chen, violoncello e Ludovico Falqui Massidda, pianoforte. Musiche di Robert Schumann, Camille Saint-Saëns e Nino Rota.

Un momento musicale intimo e coinvolgente, che celebra l’arte come ponte tra le epoche (Biglietto unico: 6 € Prenotazioni obbligatorie: 0544 482477 prenotazionimar@ravennantica.org).