La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino al 13 giugno prossimo, una nuova mostra dal titolo: “Chiefs Ravenna – 40” dedicata alla storica squadra ravennate di football americano che disputò il suo primo campionato nel 1984 e che festeggia quindi i 40 anni della propria intensa attività.

Il nucleo storico della società nacque nel 1983 quando Igi Baldini ed Enrico Mambelli, entrambi studenti universitari, si trovarono a casa di un amico una sera a Bologna. Baldini, allora giocatore delle Aquile Ferrara (primo romagnolo a giocare a football in tutta l’Italia dal 1981), propose a Mambelli, giocatore dei Doves Bologna, di fondare una squadra di football anche a Ravenna, loro città di nascita e di residenza. Fu la scintilla di una storia straordinaria di passione, emozioni, spettacolo e successi. Il nome venne preso dai colori dei Kansas City Chiefs (squadra americana plurititolata in NFL) che erano esattamente gli stessi rappresentati nel simbolo della Città di Ravenna, il rosso e il giallo.

Strutturata la società (con Vincenzo Miranda presidente) la squadra fu iscritta al campionato di serie C ed arrivò subito il primo trionfo con la vittoria del campionato e la promozione in B davanti ad una media di ben mille spettatori a partita. In serie B arrivarono il primo coach americano, David Allison che viveva comunque a Ravenna da anni, i primi ‘colpi’ di mercato con il QB Alex Guio dalle Aquile, Vicinelli, Fini e Giammiro dai Doves e soprattutto nel 1986 arrivò il passaggio alla serie A grazie ad un ripescaggio all’ultimo momento che regalò nel 1987 la massima serie ai giallorossi, contro franchigie storiche come Rhinos e Frogs. Steve Campos, il coach, trovò anche due validi giocatori americani, Tention e Green, entrambi della Base Nato di Vicenza.

Oggi i Chiefs sono una delle realtà più apprezzate e affermate del panorama nazionale, sono seguitissimi da un pubblico giovane e crescente, portano il nome ed i colori di Ravenna in giro per l’Italia con orgoglio e grande senso di appartenenza, espressione di una storia e di una cultura che i tantissimi appassionati possono ritrovare nelle vetrine del Private Banking della Cassa in Piazza del Popolo. Caschi, armature, maglie, trofei, fotografie, cimeli, ricordi, espressioni e volti di 40 anni di vita si alternano nella cornice liberty dell’ex Bubani, da anni palcoscenico privilegiato delle eccellenze ravennati e romagnole. Tra cui i Chiefs Ravenna.