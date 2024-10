Un hub urbano per potenziare l’attrattività del centro di Ravenna e di due borghi storici come il San Rocco e il San Biagio. È questo l’obiettivo da perseguire con i primi 25mila euro che la regione riconoscerà al Comune di Ravenna per realizzare uno studio di fattibilità. Se verrà autorizzata, la realizzazione dell’hub urbano potrà vedere un miglioramento dell’arredo e del verde urbano e un potenziamento delle attività che animano il centro storico