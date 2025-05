Si terrà giovedì 8 maggio alle ore 18.00, negli spazi di Faventia Sales, il terzo incontro del percorso partecipativo del Biciplan del Comune di Faenza. L’appuntamento sarà dedicato all’individuazione degli snodi e degli hub strategici della città: luoghi chiave per potenziare la rete ciclabile, valorizzare le connessioni esistenti e immaginare nuove funzioni in grado di rendere Faenza sempre più inclusiva e accogliente per chi si muove in bicicletta o sceglie forme di mobilità lenta.

Nei precedenti incontri sono stati esaminati i punti di forza e le criticità della ciclabilità faentina. Dai tavoli di lavoro sono emerse proposte concrete e temi ricorrenti, tra cui l’anello attorno al centro storico, la direttrice verso nord, la via Emilia come asse centrale e gli accessi ai quartieri sud ed est. Tra le criticità più sentite, è emersa la necessità di interventi in via Fratelli Rosselli: quest’area sarà infatti oggetto di un secondo percorso di co-progettazione, sempre nell’ambito del Biciplan, che prenderà il via sabato 17 maggio, alle ore 10.00 con ritrovo davanti al Centro Sociale Borgo. Si tratta del primo di una serie di incontri guidati dal team di esperti del Politecnico di Torino per progettare interventi mirati per il miglioramento della ciclabilità di quella zona. Il calendario completo degli incontri è già disponibile sul sito del Comune alla pagina comune.faenza.ra.it /progetti/biciplan.

Il percorso partecipativo Biciplan rappresenta un’opportunità concreta per tutti i cittadini di Faenza di contribuire in modo attivo alla trasformazione della città in chiave ciclabile, favorendo una mobilità sostenibile e inclusiva. Gli esiti di entrambi i percorsi saranno presentati negli eventi conclusivi previsti per il 13 e 14 giugno 2025. La partecipazione è aperta a tutti e tutte, senza necessità di prenotazione o iscrizione. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito del Comune di Faenza (https://www.comune.faenza.ra.it/progetti/biciplan) o contattare gli organizzatori del percorso partecipativo (mobilita@romagnafaentina.it).