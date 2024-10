Un pomeriggio all’aria aperta per conoscere e apprezzare i cani ospiti al canile di Ravenna che hanno partecipato al progetto fotografico “Polveri d’amore”. L’iniziativa è stata ideata dal centro The Doggheronz, alle porte di Ravenna, con l’obiettivo di far incontrare cani e possibili padroni in un contesto più casalingo.