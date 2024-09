La biblioteca Classense festeggia il decimo anniversario dell’apertura della sezione adolescenti “Holden” con un ricco programma di iniziative a tema horror per tutto il prossimo mese di ottobre.

Tutti gli eventi si terranno nella sezione Holden, (ingresso da via Baccarini, 3), sono gratuiti e rivolti a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni. L’iscrizione ai servizi della biblioteca è gratuita, e per i minorenni è richiesta l’autorizzazione di un genitore o di un adulto.

Si parte martedì 1 ottobre alle 16 con l’inaugurazione de “La panchina delle cose difficili” all’ingresso della biblioteca: ispirata al libro della scrittrice Linda Traversi, è una panchina dove ragazzi e ragazze possono confrontarsi, abbattere i pregiudizi verso sè stessi e verso gli altri e, naturalmente, fare nuove amicizie.

Per tre giovedì, alle 16, l’appuntamento sarà con “CineHolden”, dedicato alla visione dei film di Tim Burton: giovedì 3 ottobre La sposa cadavere, giovedì 10 ottobreFrankenweenie e giovedì 24 ottobre Beetlejuice. L’evento è riservato agli iscritti alla biblioteca.

Venerdì 11 ottobre sarà dedicato allo scrittore, sceneggiatore e regista, Manlio Castagna, che la mattina incontrerà le classi scolastiche mentre, alle 16, terrà un incontro su “Come si “legge” una serie tv per ragazzi”, prendendo come spunto Stranger Things e Mercoledì.

La Holden parteciperà inoltre alla Notte d’Oro prevista per sabato 12 ottobre: per l’occasione, sarà aperta in orario serale dalle 20 alle 23 con “GoldenHolden”, un evento dedicato ai giochi da tavolo e non solo, adatto a tutti i gusti.

Il sabato successivo, 19 ottobre, alle 15.30 si terrà la “Festa dei gruppi di lettura per adolescenti”, organizzata in collaborazione con le biblioteche e le librerie che aderiscono al Patto per la Lettura. Durante la festa si svolgeranno uno speed date letterario e caccia al tesoro a tema libresco.

Il giorno del compleanno verrà festeggiato venerdì 25 alle 15.30, con la partecipazione della scuola secondaria Guido Novello e il tradizionale taglio della torta.

Lunedì 28 ottobre, alle 16, avrà luogo “Horror-Lab”, un laboratorio a cura di FataButega: si partirà dalla lettura di un brano de La stanza 13 di R. Swindells, per poi costruire un proiettore olografico 3D per smartphone, che permetterà di far fluttuare fantasmi e streghe (prenotazione obbligatoria).

Il mese di festeggiamenti si concluderà giovedì 31 ottobre dalle 14 con “HoldenWeen”, durante il quale ragazze e ragazzi potranno venire in biblioteca mascherati per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”.

Nel corso del mese verrà distribuita una bibliografia e una filmografia a tema horror.

“La sezione Holden è stata una felice intuizione delle precedenti gestioni – afferma Silvia Masi, direttrice della Classense – ed è motivo per noi di grande orgoglio e impegno. Crediamo fermamente nella possibilità di dare ai ragazzi e alle ragazze un luogo sicuro, accessibile e stimolante, che li faccia sentire liberi ma al tempo stesso protetti e favorisca la loro crescita attraverso le numerose offerte di libri, fumetti e graphic novel, multimedia, giochi di società, strumenti musicali e l’inesauribile energia dei nostri bibliotecari e delle nostre bibliotecarie”.

Per info & prenotazioni: Istituzione biblioteca Classense – Sezione Holden, in via Baccarini 3 0544.482119 holden@classense.ra.it