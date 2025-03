Hikikomori: voci delle famiglie di adolescenti in ritiro sociale

Si inizia con la scuola, dove è sempre più difficile entrare; poi gli amici, il cui sguardo improvvisamente sembra giudicante, si abbandona lo sport e ci si chiude in casa. Si dorme di giorno e si sta svegli di notte. Si gioca per ore al computer o alla play station, finché anche queste finestre sul mondo si chiudono. E perciò ci si chiude in camera senza più parlare né uscire. Sono circa 100mila gli hikikomori stimati in Italia, ma potrebbero essere molti di più. In Emilia-Romagna gli adolescenti in ritiro sociale si stiamo nell’ordine di alcune centinaia. Di certo, dopo la Pandemia di Covid, il fenomeno è in aumento anche a Ravenna. Proprio per questo all’Itis Nullo Baldini, ieri, si è tenuto l’incontro “Altrove” con testimonianze di famiglie e interventi di psicologhe esperte di ritiro sociale

