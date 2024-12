Dopo l’allerta arancione, terminata mercoledì scorso, dovuta all’ultima ondata di maltempo che ha interessato i lidi ravennati con forti venti costieri e temporali, le squadre di Hera hanno proseguito, come da abitudine consolidata, il giro di interventi straordinari, iniziati a inizio ottobre, dispazzamento misto, che prevedono la pulizia tramite spazzatrice e personale con soffione, per ripristinare in pochissimo tempo la situazione.

Le varie fasi della pulizia straordinaria per caduta foglie

Contestualmente, è partito il servizio di spazzamento straordinario attivato annualmente nel periodo della caduta delle foglie, un programma molto intenso, reso più difficile quest’anno dalle particolari condizioni climatiche. Il caldo, infatti, si è protratto fino a fine novembre, per cui gli alberi hanno mantenuto le foglie fino ai primi freddi, per poi perderle in un lasso di tempo brevissimo: l’intervento massivo su un territorio molto vasto come quello ravennate ha reso più difficoltosa l’operazione di pulizia.

Nei Lidi, in particolare, l’intervento di spazzamento straordinario è stato calendarizzato come segue: a fine novembre sono stati effettuati gli interventi a Lido Adriano e Punta Marina, poi proseguiti da inizio dicembre a Marina Romea e a seguire a Lido di Dante, Lido di Classe e Lido di Savio.

Oggi, come da programma, è iniziata la pulizia a Marina di Ravenna, che sarà conclusa prima di Natale.

Poi a inizio 2025 si procederà con la pulizia di Casal Borsetti e Porto Corsini.