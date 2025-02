Sono terminati i lavori di ammodernamento e potenziamento della centrale idrica di Hera in via Antica Popilia. Iniziati nell’estate del 2023, e realizzati con un investimento di 1,4 milioni euro, i lavori hanno consentito la sostituzione delle elettropompe con modelli di nuova generazione. La messa in funzione delle nuove elettropompe rende superfluo il vecchio acquedotto pensile in cemento armato, che verrà demolito al termine del processo di autorizzazione.