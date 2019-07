L’Area del riuso è partita alla grande: nei primi 15 giorni i cittadini che l’hanno utilizzata hanno donato beni per oltre 1.200 kg, allungandone la vita utile ed evitando che diventassero rifiuti.

Gli oggetti più donati all’Area, realizzata all’interno del centro di raccolta Ravenna Nord di via Albe Steiner (loc. Bassette) sono stati: mobilio (lettini, tavoli, sedie, armadietti), suppellettili e oggettistica per la casa e piccoli e grandi elettrodomestici (aspirapolvere, ferro da stiro, frigo, monitor).

Il 70% del peso di questi beni, tutti donati per scopi benefici, conferito in questi primi 15 giorni ha contribuito a far aggiudicare i 40 ingressi gratuiti per il concerto di Ben Harper , nell’ambito della collaborazione tra il Gruppo Hera e il Ravenna Festival.

L’iniziativa,rivolta a tutte le utenze domestiche residenti nella provincia di Ravenna, ha assegnato 2 biglietti per il concerto del 9 luglio 2019 alle prime 20 utenze che hanno conferito il maggior quantitativo di oggetti (in termini di peso).

Entro domani, 4 luglio, sarà pubblicata sul sito www.gruppohera.it la graduatoria con i codici clienti dei vincitori..

Come funziona l’Area del Riuso

L’Area del Riuso è operativa dal 14 giugno scorso presso la stazione ecologica di Ravenna Nord il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30, il martedì e giovedì dalle 13 alle 19, il sabato dalle 7.30 alle 19.30 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30.

All’interno dell’Area i cittadini possono portare piccoli mobili (tavolini, sedie, lettini per bambini), biciclette, piccoli elettrodomestici, passeggini e carrozzine, oggetti e attrezzature di vario tipo, purché in buono stato. Tutto ciò che verrà consegnato in questo spazio, oltre a dare comunque diritto allo sconto previsto, sarà a tutti gli effetti una donazione e al momento della consegna verrà compilata una documentazione per ricevuta.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla sinergia con Associazioni e organizzazioni del volontariato del territorio con cui Hera ha una collaborazione consolidata anche grazie al progetto ‘Cambia il finale’.

Un progetto solidale nato nell’ambito di HeraLAB

L’Area del Riuso nasce da un progetto di HeraLAB, il Laboratorio di idee attivo a Ravenna dal 2013 che coinvolge vari stakeholder del territorio, per dar vita ad un circolo virtuoso del riuso. In particolare l’iniziativa prevede una collaborazione con la Scuola di Arti e Mestieri Angelo Pescarini e con la onlus Coordinamento del Volontariato di Cervia, che periodicamente ritirerà i beni donati dai cittadini all’Area e grazie alla quale alcuni elettrodomestici verranno trasferiti alla Scuola per finalità didattiche e successivamente destinati ad Auser e Associazione Letizia per finalità sociali.Attraverso l’attività di queste onlus impegnate nel progetto, l’Area ha anche finalità sociali: offre un sostegno alle fasce sensibili della cittadinanza, rende disponibili beni usati e crea opportunità di lavoro per persone disoccupate, diversamente abili o svantaggiate.