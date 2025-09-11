Con l’arrivo dell’evento sportivo Ironman, che si terrà sabato 20 e domenica 21 settembre, nelle zone di Cervia e Milano Marittima cambiano gli orari per il servizio di raccolta porta a porta per famiglie ed attività.

Da lunedì prossimo, 15 settembre, sul lungomare Deledda sarà allestita la zona Transition, che andrà dal bagno White Beach 150 al bagno Dover 175, la quale verrà chiusa con transenne e con corridoi di accesso fino alle traverse che dal lungomare conducono a Viale Italia. Vista l’impossibilità di transito dei mezzi di raccolta in tale area, a partire da lunedì 15 fino a lunedì 22 09, nelle traverse che sfociano sull’Area Transition del lungomare saranno installati dei punti di raccolta temporanei, in sostituzione del servizio porta a porta che ripartirà regolarmente martedì 23. Dalla mattina di venerdì 19 settembre i corridoi verranno chiusi fino a domenica 21 09 sera, finché non sarà concluso l’evento, per cui gli stabilimenti balneari interessati dovranno circumnavigare tale area e conferire i loro rifiuti nei punti di raccolta temporanei a loro più comodi.

Solo per sabato 20 settembre nelle zone del lungomare interessate dalla manifestazione, la raccolta del vetro verrà effettuata a partire dalle ore 3 e non dalle ore 9, come previsto dal calendario, per via del blocco stradale.

A Castiglione di Cervia – zona Tantlon (calendario arancione), Castiglione di Ravenna- Casemurate, Mensa- Matellica (calendario rosa), Villa Inferno- Cannuzzo-Pisignano (calendario rosso) nella giornata di sabato 20 settembre sarà anticipata la raccolta porta a porta della plastica/lattine alle 3di notte (invece che dalle 11).

Nel centro di Milano Marittima, l’esposizione di tutte le tipologie di rifiuti raccolte a domicilio presso famiglie (calendario rosa) e attività (calendario grigio) nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 andrà effettuata dalle ore 23 della notte precedente la raccolta alle 3 del mattino seguente (anziché dalle ore 12 alle 13).

Nello specifico:

calendario rosa (famiglie): organico/sfalci dalle 23 di sabato alle 3 di domenica;

calendario grigio (attività): organico e cartone, dalle 23 di venerdì alle 3 di sabato; indifferenziato, organico e cartone dalle 23 di sabato alle 3 di domenica.

I canali di contatto Hera

Per eventuali richieste di chiarimenti o informazioni sugli orari dei servizi è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune dove, selezionando il Comune di Cervia, è possibile visualizzare e scaricare lettera, planimetria di dettaglio, calendari, FAQ (risposte alle domande più comuni) e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it.