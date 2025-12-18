Il sito provvisorio allestito presso Piazzale della Graziola in accordo con l’Amministrazione comunale, rimarrà a disposizione dei faentini fino a fine febbraio, in attesa della riapertura del centro di raccolta di via Righi 6, chiuso al pubblico per poter eseguire importanti lavori di manutenzione straordinaria finanziati dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Orario di apertura e rifiuti conferibili al sito provvisorio

Il sito temporaneo, allestito e presidiato dal 18 settembre scorso, è aperto nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 15; martedì e giovedì dalle 11 alle 18; sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 12.30, per un totale di 47 ore settimanali di apertura.

Nel sito si possono conferire i seguenti materiali: carta/cartone, plastica/lattine, vetro, organico, rifiuto indifferenziato, metalli, ingombranti, legno, sfalci/potature, pneumatici, abiti usati, inerti da demolizione e toner/cartucce.

Non sarà invece possibile portare i rifiuti urbani pericolosi e i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), conferibili presso le stazioni ecologiche dell’Unione Faentina.

Orario di apertura e cosa ritirare al punto di distribuzione temporaneo

E’ stato inoltre allestito un punto di distribuzione temporaneo in via della Boaria 46, che resterà aperto il mercoledì e il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 per tutta la durata dei lavori per le operazioni di ritiro/consegna bidoncini e sacchi e assistenza agli utenti.

Obiettivo dei lavori: una stazione ecologica più moderna e funzionale

Gli interventi sulla stazione ecologica di via Righi, finanziati dal PNRR, rientrano in un più ampio programma di riqualificazione delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo primario di potenziare i servizi offerti e garantire una migliore esperienza agli utenti. I lavori includeranno l’ammodernamento delle strutture, l’installazione di nuove tecnologie e l’ottimizzazione degli spazi, per rendere la Stazione Ecologica di Faenza ancora più efficiente, sicura e facile da utilizzare.

Canali di contatto

Per qualsiasi dubbio sul corretto conferimento dei rifiuti, è sempre disponibile l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente da tutti gli store, che offre informazioni dettagliate sulla gestione di ogni materiale.

Si ricorda infine che è attivo il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio: l’appuntamento è prenotabile sia tramite Il Rifiutologo sia chiamando il servizio clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.