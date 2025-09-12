A partire da giovedì 18 settembre, in attesa della riapertura del centro di raccolta di via Righi 6, chiuso al pubblico per poter eseguire importanti lavori di manutenzione straordinaria finanziati dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sarà a disposizione dei faentini un sito provvisorio allestito presso Piazzale Tambini (parcheggio dell’impianto sportivo Graziola) in accordo con l’amministrazione comunale.

Orario di apertura e rifiuti conferibili

Dal 18 settembre ai primi di gennaio 2026, il sito temporaneo, allestito e presidiato, sarà aperto nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 15; martedì e giovedì dalle 11 alle 18; sabato dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 12.30, per un totale di 47 ore settimanali di apertura. Nel sito si potranno conferire i seguenti materiali: carta/cartone, plastica/lattine, vetro, organico, rifiuto indifferenziato, metalli, ingombranti, legno, sfalci/potature, pneumatici, abiti usati, inerti da demolizione e toner/cartucce.

Non sarà invece possibile conferire i rifiuti urbani pericolosi e i RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). I cittadini potranno comunque conferire questi materiali presso le stazioni ecologiche dell’Unione Faentina.

Obiettivo dei lavori: una stazione ecologica più moderna e funzionale

Gli interventi sulla stazione ecologica di via Righi, finanziati dal PNRR, rientrano in un più ampio programma di riqualificazione delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo primario di potenziare i servizi offerti e garantire una migliore esperienza agli utenti. I lavori includeranno l’ammodernamento delle strutture, l’installazione di nuove tecnologie e l’ottimizzazione degli spazi, per rendere la Stazione Ecologica di Faenza ancora più efficiente, sicura e facile da utilizzare.

Canali di contatto

Per qualsiasi dubbio sul corretto conferimento dei rifiuti, è sempre disponibile l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente da tutti gli store, che offre informazioni dettagliate sulla gestione di ogni materiale.

Si ricorda infine che è attivo il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio: l’appuntamento è prenotabile sia tramite Il Rifiutologo sia chiamando il servizio clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.