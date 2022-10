Partono mercoledì 19 ottobre i lavori sulle reti fognarie delle vie Violetta, dei Martiri e III Dicembre per collegarle al depuratore di Russi

L’adeguamento, che sarà ultimato la prossima primavera, comporterà la posa di nuove linee fognarie della lunghezza di circa 350 metri in via Violetta e di 250 metri in via dei Martiri; contestualmente sarà rinnovata gran parte degli allacci fognari.

Saranno inoltre realizzati un impianto di sollevamento per le acque reflue e una condotta fognaria in pressione di circa 200 m. in via dei Martiri, mentre in via Violetta si provvederà anche alla sostituzione della condotta dell’acquedotto.

Per permettere di eseguire in sicurezza i lavori sarà modificato, a fasi alterne e in accordo con l’Ente proprietario della strada, il traffico veicolare nei tratti interessati dalle opere di scavo, garantendo comunque l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso.

L’investimento complessivo, di oltre 370 mila €, consente la realizzazione di un’opera molto importante di risanamento ambientale grazie alla quale sarà possibile convogliare al depuratore di Russi i reflui civili prodotti in quell’area.