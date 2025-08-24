Le squadre di Hera sono al lavoro ininterrottamente da ore per ripristinare i servizi dopo la tempesta notturna che si è abbattuta sulla Riviera Romagnola provocando danni e allagamenti. In particolare, a Milano Marittima, località balneare del Ravennate, che si trova nel territorio comunale di Cervia, il forte temporale accompagnato da violente raffiche di vento ha causato la caduta di centinaia di alberi. I crolli hanno provocato danni e rotture alle reti di distribuzione di acqua e gas. In particolare, sono circa 200 le utenze senz’acqua a Milano Marittima: per garantire comunque il servizio, Hera ha predisposto una fornitura alternativa collocando due autobotti in via Matteotti e in Piazzale Forlì.

Per quanto riguarda la rete gas, le squadre di Inrete Distribuzione sono intervenute per la messa in sicurezza di tre contatori completamente schiacciati da alberi caduti. Mentre sono circa 83 le utenze gas fuori servizio.

Una volta che le strade torneranno libere e agibili, Hera è pronta a intervenire con un piano di pulizia straordinaria per consentire la riapertura della viabilità. Contestualmente i tecnici del Pronto Intervento della multiutility potranno recarsi nei luoghi dove le reti sono danneggiate e procedere alla riparazione. Sono stati inoltre allertati i servizi di autospurgo per le operazioni di pulizia una volta che le riparazioni saranno completate.