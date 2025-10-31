Halloween in centro a Ravenna con streghe, demoni, scheletri e fantasmi

Halloween in centro a Ravenna, tanti i bambini travestiti, ‘dolcetto o scherzetto’ fra le abitazioni e nei negozi. A Palazzo Rasponi laboratori creativi, truccabimbi e la caccia al tesoro. Alla Classense un pomeriggio dedicato all’Irlanda e alle cornamuse. Nell’ex edicola sotto lo scalone comunale, libri in prestito a tema Halloween. Da piazza San Francesco è invece partita una nuova visita guidata “Silent Play” dedicata a Byron e a Dante. Alla Rocca Brancaleone un misterioso enigma da risolvere. All’Almagià è invece stata organizzata una festa a tema Halloween e Pinocchio. Festa di quartiere anche nella zona stadio, a Borgo Montone, a Classe, a Fornace Zarattini, a Lido Adriano, a Marina di Ravenna, a Porto Corsini e a Sant’Alberto.