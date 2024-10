Una serata ricca di appuntamenti per le strade di Porto Fuori! Gli esercenti e i cittadini del Paese si preparano ad accogliere genitori e bambini nelle loro attività e case addobbate a tema.

Dal tardo pomeriggio di Giovedì 31 Ottobre prenderanno il via le iniziative dedicate ai bimbi: il Barakkacafè vi aspetta con truccabimbi, gara di zucche e spettacolo infuocato! Gelateria Cherì premierà le maschere più belle, presso il Bar Coyote troverete musica dal vivo e il “Cortile delle tenebre”, ancora in piazza dell’incontro nei pressi di PiadaPazza musica live con il duo G & M! E per finire il Bar Kukuma propone musica e cartomanti.

…Il tutto accompagnato da buon cibo!

Le case che si sono rese disponibili per “Dolcetto o Scherzetto” sono individuate nella mappa che sarà a disposizione nei vari esercizi.

Venite a suonare i campanelli di Porto Fuori!