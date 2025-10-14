Ottobre si tinge di mistero alla Rocca di Riolo Terme, che apre le sue porte a un calendario di appuntamenti suggestivi dedicati a leggende, superstizioni e antiche magie. In attesa della notte diHalloween, la fortezza medievale si anima con visite tematiche, giochi interattivi e spettacoli immersivi per adulti e bambine e bambini.

Sabato 18 ottobre alle ore 20.30 è in programma “Occhio al fantasma”,una visita notturna spettrale tra le mura della Rocca, tra storie, leggende e indagini paranormali. Armati di torcia e coraggio, i partecipanti andranno a caccia dei tre fantasmi che infestano il castello, risolvendo prove e misteri nascosti dietro i QR Code disseminati lungo il percorso. Solo i più temerari potranno aggiudicarsi il titolo di “Acchiappafantasmi della Rocca”.

Domenica 19 e 26 ottobre alle ore 17 è in programma “Contro li malefitzi et li demoni”,una visita guidata che unisce storia, leggenda e alchimia, con protagonista una superstiziosa Caterina Sforza. La Signora di Riolo, indomita e visionaria, condurrà il pubblico in un viaggio tra i segreti dei suoi manoscritti, le sue ricette alchemiche e i rituali medievali tramandati nei secoli. Un’esperienza sospesa tra realtà e immaginazione, in un’atmosfera carica di fascino e mistero.

Venerdì 31 ottobre, dalle 16 alle 23 (turni ogni ora), la Rocca propone “Le ombre di Samhain”. Per la notte più terrificante dell’anno, la Rocca si trasforma in un luogo da brivido. Una visita narrata immersiva, tra luci, ombre e allestimenti tematici, guiderà i visitatori alla scoperta delle oscure leggende del castello. Personaggi inquietanti, usciti direttamente dalle antiche storie, accompagneranno il pubblico lungo i corridoi e le torri, in un viaggio suggestivo che fonde teatro, storia e immaginazione.

Infine, venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre, con diversi turni dal mattino a sera, è in programma una Escape Junior – Speciale Halloween.Un’esperienza pensata per tutta la famiglia, dove logica, gioco e fantasia si intrecciano in una missione avvincente: sfuggire alla strega della Rocca! Chi partecipa dovrà risolvere enigmi, combinazioni e indovinelli per trovare la chiave che permette di uscire dalla torre prima che la strega li intrappoli per sempre. Un’avventura divertente e ricca di colpi di scena per grandi e piccini.