Marina di Ravenna si prepara a festeggiare Halloween con un pomeriggio e una serata interamente dedicati ai più piccoli. Venerdì 31 ottobre, dalle 17 alle 23.30, è in programma l’Halloween dei ragazzi, organizzato dalla Pro Loco di Marina di Ravenna nell’ambito di Marina Eventi, con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato al Decentramento.

Quest’anno la formula cambia: non ci sarà un percorso prestabilito, ma un elenco di attività aderenti dove i bambini potranno fare tappa per il tradizionale «dolcetto o scherzetto», accompagnati dai genitori. Al termine, la festa proseguirà alla Galleria FaroArte (Largo Magnavacchi, 6), con una merenda per i bambini, musica, balli e tante attività: truccabimbi, bolle di sapone, giochi in scatola a cura della ludoteca Ludimarina e una doppia gara per il miglior costume, una per i bambini e una per i genitori. La partecipazione alla festa è aperta a tutti ma con prenotazione obbligatoria, da effettuare presso la Piadina del Sorriso (telefono 320 278 4664).

Le attività che aderiscono all’iniziativa sono: Ristorante Da Silvio, Tutto per la pesca di Buzzi Berti, Qualità Prezzo frutta e verdura, Punto e Virgola tabacchi, Kaos edicola, Trattoria Cubana, Pasticceria Fiordicrema, Ristorante La Bresa, Polleria Paola e Matteo, Bar Centrale, ICE Marina Club, Forno 3 Sorelle, Tabaccheria del Viale e Tabacchi Ivana.