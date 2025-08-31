Domenica da incorniciare per la Racing Bulls. La scuderia di Faenza, erede della gloriosa Minardi, ha conquistato un prestigioso terzo posto al Gran Premio d’Olanda grazie a Isack Hadjar, capace di salire per la prima volta sul podio nella sua stagione di debutto in Formula 1.

Il giovane pilota franco-algerino, dopo aver firmato un brillante quarto tempo in qualifica, ha disputato una gara solida e matura, riuscendo a difendersi dagli attacchi della Ferrari di Charles Leclerc e delle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Hadjar ha chiuso terzo alle spalle del vincitore Oscar Piastri e di Max Verstappen, regalando al team di Faenza il sesto podio della sua storia in Formula 1.

Un traguardo che assume un valore speciale anche per la città romagnola. «Grande orgoglio per il team, per tutti i faentini e per Hadjar che ha scelto di vivere a Faenza per stare vicino alla squadra – ha commentato sui social il sindaco Massimo Isola –. Risultato straordinario, semplicemente fantastico».

Per Hadjar si tratta della consacrazione definitiva dopo un inizio di stagione difficile: restano un ricordo lontano le lacrime di Melbourne, quando finì a muro nel giro di ricognizione sotto la pioggia. Con caparbietà e determinazione, il rookie ha risposto alle critiche e inanellato piazzamenti a punti, fino all’exploit di Zandvoort che lo proietta tra i talenti più promettenti della nuova generazione di piloti.

La Racing Bulls, dal canto suo, festeggia un risultato che testimonia la crescita del progetto e riporta entusiasmo in una piazza storica della Formula 1 come Faenza.