Una tragedia si è consumata nelle acque di Pinarella. Questa mattina, poco dopo le 11, un uomo di 78 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno. A dare l’allarme sono stati i bagnanti che lo hanno visto in difficoltà e così sono partiti i soccorsi. Il 78enne è stato riportato sulla spiaggia, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe avuto un malore in acqua.