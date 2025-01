Auto fuoristrada a Cotignola. Il guidatore privo di sensi dopo un malore. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7, in via Lame Pontenuovo. L’uomo, al volante di una Fiat Punto, è stato soccorso da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Attivata la centrale operativa del 118, sul posto è arrivata l’ambulanza insieme all’auto medica. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per il recupero della vettura, rimasta ferma sulla riva del fosso, molto profondo, a lato della carreggiata.

Dopo l’intervento del personale medico e infermieristico, fortunatamente il conducente ha ripreso conoscenza. Dopodiché è stato trasportato all’ospedale di Lugo con un codice di media gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia Locale della Bassa Romagna.