Si è conclusa positivamente la ricerca di una nuova casa per il cane Zeus, il cane del consigliere comunale di Bagnacavallo Gianfranco Rambelli, deceduto insieme alla madre nei giorni scorsi. Rambelli e la madre erano gli unici a vivere insieme al grande molosso. I parenti dell’uomo e della donna, purtroppo, si sono ritrovati senza la possibilità di ospitare un cane dalla stazza molto grande e dalla necessità di ampi spazi. Era così stato lanciato un appello online, condiviso da moltissimi utenti.

In poco tempo si è così presentata una persona con la possibilità di ospitare e di prendersi cura del cane. A comunicarlo su Facebook è stata la stessa famiglia di Gianfranco Rambelli: “Zeus rimarrà in zona, avrà un ampio spazio a disposizione molto simile a quello che aveva avuto finora, rimarrà quasi in famiglia e questo ci permetterà di continuare ad avere contatti con lui anche in futuro senza perderlo di vista, a riprova che per noi Zeus era un essere vivente a cui trovare un’adeguata sistemazione e non una “cosa” da smaltire… Zeus era rimasto senza chi lo accudiva tutti i giorni, ma non è mai rimasto solo…”