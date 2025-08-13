Ha perso entrambe le gambe sotto i bombardamenti a Gaza – dove si trova ancora parte della sua famiglia – e, giunto in Italia attraverso un corridoio umanitario, il suo sogno era quello di vedere per la prima volta il mare.

Protagonista della vicenda, un bimbo palestinese di 5 anni – Ahmed – in cura a Bologna dove seguito dai medici volontari ‘Sanitari per Gaza’ e del gruppo ‘Bologna per Gaza-Volontari in rete’ sta imparando di nuovo a camminare con protesi temporanee.

Attraverso l’impegno del gruppo felsineo, di Alessia Arcolaci giornalista di ‘Vanity Fair’ e ‘Domani’, originaria di Cervia e dell’assessora alla Pace del comune ravennate, Michela Brunelli, il desiderio del piccolo si è avverato.

Il bambino e i suoi famigliari seguiti dalla giornalista e da alcuni volontari, spiegano dal Comune di Cervia in una nota, “sono stati ospiti dell’hotel Al Faro a Borgomarina e hanno trascorso le giornate nella spiaggia attrezzata del Bagno Sorriso”. Nel corso del soggiorno nella cittadina romagnola, Ahmed ha anche incontrato il sindaco, Mattia Missiroli e l’assessora comunale alla Pace.

“Quando ci hanno parlato del sogno di Ahmed – racconta la stessa Brunelli – ci siamo subito attivati per accogliere questo bambino e i suoi familiari e cercare di donare loro qualche attimo di serenità. La storia di Ahmed è la testimonianza della sofferenza che sta vivendo tutto il popolo di Gaza e conoscere lui e la sua vicenda ci ha fatto sentire ancora più partecipi e solidali alla tragedia palestinese. E’ veramente inaccettabile che un popolo, e in particolare i bambini, debba vivere questo dramma – aggiunge l’assessora -: ringraziamo tutti coloro che hanno permesso che il sogno di Ahmed si realizzasse, in particolare gli imprenditori Paola Pirini e Roberto Viroli per la loro grande disponibilità”.

