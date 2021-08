Ha perso la vita in ospedale l’uomo, originario di Cesenatico, che questa mattina è stato investito da un’auto a Russi. L’incidente era avvenuto intorno alle 8.30, lungo via Faentina-Brisighellese, in un’area privata di un’azienda agricola dove un imprenditore aveva allestito alcune bancarelle per la vendita dei propri prodotto. L’uomo si era fermato per fare acquisti quando è stato investito da una Citroen C3 guidata da una 82enne del posto che l’aveva poi schiacciato contro un albero.

Le condizioni del ferito si sono rivelate subito critiche. È stato predisposto dai soccorritori del 118 il trasferimento d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, ma in ospedale le condizioni dell’uomo sono notevolmente peggiorate e i medici non sono riusciti a salvarlo.

Sull’incidente stanno indagando gli agenti della Polizia Locale di Russi. Non è chiaro cos’abbia causato la perdita di controllo della vettura.