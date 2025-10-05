Si è tenuta ieri, l’inaugurazione del supermercato Coop di Ravenna Gallery, in Via Gramsci, 84/86, completamente rinnovato dopo i lavori di restyling avviati a inizio settembre e condotti a negozio aperto. Coop Alleanza 3.0 crede fortemente in questo progetto, in cui ha investito oltre 200mila euro.

Lo storico punto vendita della Cooperativa, aperto a maggio del 1985, è da 40 anni vicino ai bisogni della comunità ravennate.

Per celebrare insieme alla comunità la riapertura, si è tenuta oggi la cerimonia di apertura a cui sono intervenuti Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0, Federica Moschini, Assessora del Comune di Ravenna, e Luca Zaccherini, Direttore Generale della Cooperativa.

Erano inoltre presenti Iolanda De Simone, Regional Director Romagna Marche e in rappresentanza dei soci Coop, Isabella Bertarelli, Vicepresidente di Zona Soci Ravenna-Cervia.