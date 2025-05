È arrivata intorno alle 10.30 la nave della ONG Solidaire con a bordo 67 profughi, di cui 9 minori non accompagnati. Sono tutti uomini in gran parte provenienti dal Bangladesh, tranne 2 egiziani e 2 marocchini. Dopo i controlli medico-sanitari al Pala de André, resteranno tutti in Emilia-Romagna ripartiti tra le varie province. 8 rimarranno a Ravenna