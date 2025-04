Ha aperto Elca Vitae: la prima “Palestra della Salute” di Ravenna

Si chiama Elca Vitae ed è la prima Palestra della Salute di Ravenna, in linea con il Piano Regionale della Prevenzione. Si trova in viale Cavina 15 ed è gestita da una piccola cooperativa che vede come presidente Elena Cavalazzi, medico dello sport che ha lavorato per anni alla Federazione Italiana Scherma. L’obiettivo di Elca Vitae è quello di promuovere l’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia per patologie croniche, anziani o anche solo cittadini che vogliono mantenersi in salute con un servizio dedicato.