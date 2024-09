In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda ETS, per il quarto anno consecutivo, organizza dal 26 settembre al 2 ottobre l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose. Anche l’Azienda USL della Romagna aderisce all’iniziativa promuovendo diversi appuntamenti:

Forlì – Venerdì 27 settembre Incontro aperto alla popolazione gratuito

Nella giornata di venerdì 27 settembre, dalle ore 15 alle ore 16.30, presso l’Aula Direzionale di Cardiologia, 1° Piano, Padiglione Morgagni, Ospedale Forlì, i medici dell’UO Cardiologia hanno organizzato un incontro aperto agli utenti per trattare la patologia dell’infarto miocardico, per conoscere meglio i sintomi e quali sono i percorsi di cura attivi in Ospedale, integrati con il territorio. L’accesso è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili.

Cesena – Venerdì 27 settembre Colloqui telefonici individuali

In occasione dell’(H)Open Week Malattie Cardiovascolari, l’UO Cardiologia di Cesena offre n. 20 colloqui telefonici nella giornata di venerdì 27 settembre, dalle ore 14 alle ore 19, per offrire informazioni rispetto alle malattie cardiovascolari quali: aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco e patologie valvolari. La durata del colloquio è di 15 minuti circa.

Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonica al Tel. 0544/287399 e gli utenti, al momento della prenotazione, dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Cardiologia Cesena”. Il servizio di prenotazione è attivo dalle ore 9 alle ore 11, fino ad esaurimento posti.

Anche l’UO Chirurgia Vascolare Forlì-Cesena offre n.20 colloqui telefonici nella giornata di martedì 1° ottobre, dalle ore 14 alle ore 17, e mercoledì 2 ottobre dalle ore 11 alle ore 14, per offrire informazioni rispetto alle malattie cardiovascolari quali: aneurisma aortico addominale, patologie carotidee e varici. La durata del colloquio è di 15 minuti circa. Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonica al Tel. 0544/287399 e gli utenti, al momento della prenotazione, dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Vascolare Cesena”. Il servizio di prenotazione è attivo dalle ore 9 alle ore 11, fino ad esaurimento posti.

Faenza – Mercoledì 2 ottobre Colloqui individuali e Esami ECG gratuiti

In occasione dell’(H)Open Week Malattie Cardiovascolari, il Servizio di Cardiologia Faenza offre n. 12 colloqui per patologie carotidee ed esame ECG gratuiti nella giornata di martedì 2 ottobre, dalle ore 14 alle ore 18, presso gli ambulatori 4 e 19 – Blocco 04 – Piano Terra dell’Ospedale di Faenza. Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonica al Tel. 0546/601358 e gli utenti, al momento della prenotazione, dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Cardiologia Faenza”. Il servizio di prenotazione è attivo dalle ore 11 alle ore 14, fino ad esaurimento posti.

Lugo – Sabato 28 settembre Consulenze e Esami gratuiti

In occasione dell’(H)Open Week Malattie Cardiovascolari, il Servizio di Cardiologia Lugo promuove 2 iniziative che si terranno entrambe nella giornata di sabato 28 settembre presso l’Ospedale di Lugo. La prima iniziativa, promossa assieme all’UO Igiene Pubblica, è rivolta alle donne e agli uomini di età superiore ai 40 anni che ai fini della prevenzione delle malattie cardiovascolari vogliono conoscere il livello di rischio individuale. Sabato 28 settembre, dalle ore 9 alle ore 13, presso gli ambulatori di cardiologia – Padiglione A – Piano Terra dell’Ospedale di Lugo, i medici offrono n. 30 consulenze gratuite multiparametriche composte da: visita cardiologica, esame ECG, controllo della pressione arteriosa e misurazione del colesterolo, necessari per l’analisi e la valutazione del rischio cardiovascolare individuale. Mentre, per la seconda iniziativa, il Servizio di Cardiologia di Lugo offre 12 ecocolordoppler dei tronchi sovraortici per la prevenzione delle patologie carotidee. Sabato 28 settembre, dalle ore 9 alle ore 13, presso gli ambulatori di cardiologia – Padiglione A – Piano Terra dell’Ospedale di Lugo. Per partecipare alle iniziative è richiesta la prenotazione telefonica al Tel. 0545/214863 e gli utenti, al momento della prenotazione, dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Cardiologia Lugo”. Il servizio di prenotazione è attivo fino a venerdì 27 settembre dalle ore 11 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

Riccione – Una settimana di esami e colloqui gratuiti

Il Servizio di Cardiologia Riccione, in occasione dell’(H)Open Week Malattie Cardiovascolari fino al 2 ottobre, offre n. 80 ECG per la prevenzione dell’infarto cardiaco, presso gli ambulatori cardiologici – piano terra – Ospedale di Riccione, dalle ore 11 alle ore 13. Per partecipare non è richiesta una prenotazione, è possibile recarsi direttamente agli ambulatori. Inoltre, il Servizio di Cardiologia Riccione offre anche n. 25 colloqui telefonici per rispondere alle richieste di informazioni e prevenzione sulle patologie valvolari e cardiache. Il servizio telefonico è attivo dal 26 settembre al 2 ottobre, dalle ore 12 alle ore 13, al recapito telefonico 0541/608671.

Rimini – Prevenzione cardiovascolare: Visite gratuite e Incontri con i professionisti

In occasione dell’(H)Open Week Malattie Cardiovascolari, l’UO Chirurgia Vascolare Rimini offre visite e ecocolordoppler gratuiti, nelle giornate di venerdì 27 settembre, lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre, dalle ore 9 alle ore 12, presso gli ambulatori 8 e 9 del servizio Poliambulatori, ala celeste, Ospedale Rimini.

Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonica al Tel. 0541/705728 e gli utenti, al momento della prenotazione, dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Vascolare Rimini”. Il servizio di prenotazione è attivo dalle ore 9 alle ore 13, fino ad esaurimento dei 6 posti disponibili.

Anche l’UO Cardiologia Rimini aderisce all’iniziativa (H)Open Week Malattie Cardiovascolari e promuove nella giornata di martedì 1° ottobre, dalle ore 14 alle ore 15, un incontro aperto alla popolazione per la prevenzione femminile sulle malattie cardiovascolari dal titolo: “Donne e Cardiologia: informare e curare”. L’evento si terrà presso la Sala Riunioni di Cardiologia, 3° Piano, Palazzina DEA Ospedale Rimini. L’accesso è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili.