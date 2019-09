Durante i periodici controlli del territorio da parte dei Carabinieri di Faenza, un 39enne faentino è stato sorpreso alla guida di un’autovettura in via san Giuliano in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, con tasso accertato mediante etilometro pari a 1,58 g/l: denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente.

Un 41enne faentino, alla guida della propria auto in via Fratelli Bandiera, è stato sorpreso in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche con tasso accertato mediante etilometro pari a 1,55 g/l: denunciato per guida in stato di ebbrezza, si è ritrovato con la patente ritirata e il veicolo sequestrato.

Un 32enne di Busto Arstizio è stato invece sorpreso in viale Baccarini, sempre alla guida di un’auto, con tasso alcolemico accertato mediante etilometro pari a 0,69 g/l: patente ritirata e il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.