I giocatori di Pin Up da tempo cercano un modo chiaro per capire in quali ore e in quali slot hanno più fortuna. Le semplici statistiche non bastano sempre – i numeri sono freddi e le tendenze non sempre evidenti. Ecco perché gli utenti più esperti creano le cosiddette “heatmap” – mappe visive della fortuna che mostrano dove e quando il tuo bankroll cresce. Non è magia né superstizione, ma pura analisi basata sui dati del tuo account personale e sulla cronologia delle scommesse.

Creare una mappa del genere non richiede programmi speciali né competenze di programmazione. Tutto può essere fatto manualmente – con un foglio di calcolo e un po’ di pazienza. Qui sotto trovi una guida dettagliata passo dopo passo che ti aiuterà a costruire la tua “heatmap” personale delle vincite su pin up e a comprendere i modelli del tuo gioco.

Passo 1. Raccogli i dati di partenza

La prima cosa da fare è scaricare la cronologia delle tue scommesse e vincite. Nel tuo account Pin Up puoi farlo nella sezione “Cronologia di gioco” o “Finanze”. Il sistema consente di filtrare i dati per data, provider e gioco.

Seleziona un periodo – ad esempio, gli ultimi 30 giorni.

Scarica la tabella o copia i dati: ora, puntata, vincita, slot.

Se giochi da più dispositivi, unisci i dati delle versioni mobile e desktop – avrai così un quadro più completo.

È importante raccogliere almeno 100–200 round: più ampio è il campione, più precisa sarà la “mappa termica”.

Passo 2. Prepara i dati per la visualizzazione

Ora bisogna organizzare i dati in un formato comodo. In qualsiasi foglio di calcolo (ad esempio Google Sheets o Excel) aggiungi le seguenti colonne:

Data e ora – quando è stata effettuata la scommessa.

– quando è stata effettuata la scommessa. Slot / Provider – nome del gioco.

– nome del gioco. Puntata – importo.

– importo. Vincita – risultato in denaro o moltiplicatore (ad esempio, x15, x50).

– risultato in denaro o moltiplicatore (ad esempio, x15, x50). Fascia oraria – dalle 00:00 alle 23:59.

Poi crea una nuova colonna – “Risultato”, dove indicherai se hai vinto o perso (ad esempio “+” o “–”). Questi dati saranno la base per costruire la tua mappa della fortuna.

Passo 3. Definisci gli assi principali del “calore”

Una heatmap è, in sostanza, una matrice: un asse mostra il tempo, l’altro – i giochi o i provider. Nelle celle viene visualizzata l’intensità delle vincite. Ad esempio:

In orizzontale – le ore del giorno (0–23).

In verticale – i giochi scelti.

Il colore della cella riflette il risultato – verde (profitto), rosso (perdita), giallo (equilibrio).

Se usi Google Sheets, puoi applicare la funzione integrata “Formattazione condizionale”: seleziona l’intervallo e imposta una scala di colori. In questo modo, le zone più “calde” – dove si vince più spesso – verranno evidenziate automaticamente.

Passo 4. Aggiungi pesi e coefficienti

Per far sì che la mappa mostri non solo la quantità di vincite ma anche la loro importanza, inserisci un coefficiente aggiuntivo – ad esempio, il rapporto tra vincita e puntata (RTP personale). Questo ti aiuterà a distinguere le piccole vittorie da quelle grandi. Esempio:

Piccole vincite (fino a x5) – colore verde chiaro.

Medie (x5–x20) – verde intenso.

Grandi (x20 e oltre) – verde scuro o blu.

In questo modo potrai vedere non solo le “ore fortunate”, ma anche i veri picchi di redditività, dove le probabilità di vincite importanti sono superiori alla media.

Passo 5. Analizza i modelli

Ora arriva la parte più interessante – l’analisi. Guarda in quali ore e in quali slot appaiono le zone “calde”. Forse vinci più spesso:

nelle ore serali (18:00–22:00);

nei giochi con alta volatilità (Megaways, Hold & Win);

o con determinati provider (ad esempio Pragmatic Play o BGaming).

Se noti che alcuni giochi ti portano risultati costanti sempre alla stessa ora del giorno, usa questa informazione per pianificare le sessioni. Con il tempo, la tua mappa diventerà uno strumento personale di strategia che mostra dove “brucia la fortuna”.

Passo 6. Automatizza il processo

Se ami l’analisi, puoi fare un passo in più e automatizzare la raccolta dei dati. Usa le funzioni di Google Sheets o Excel per calcolare la vincita media per ora e per gioco. Inoltre, Pin Up aggiorna periodicamente la sezione statistiche, dove puoi monitorare l’attività e la percentuale di vincite – collega questi dati alla tua “heatmap” e otterrai un quadro aggiornato in automatico.

Alcuni giocatori fanno un passo oltre – creano dashboard in Power BI o Data Studio, dove la mappa si aggiorna in tempo reale. Non è indispensabile, ma per gli utenti esperti è un ottimo modo per analizzare le strategie e individuare i pattern di gioco.

Conclusione

La tua “heatmap” personale delle vincite non è solo una visualizzazione, ma uno strumento di conoscenza di sé come giocatore. Ti aiuta a capire dove e quando il tuo stile di gioco porta i risultati migliori. Su Pin Up, questo tipo di analisi è particolarmente utile, perché trasforma il caso in logica. Crea la tua mappa della fortuna, aggiornala ogni settimana – e vedrai come il caos del gioco d’azzardo si trasforma in un sistema e l’intuizione diventa un vero strumento di analisi.

inserzione pubblicitaria