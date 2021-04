Nella serata di sabato 24 aprile la Polizia Locale di Cervia ha messo in campo due pattuglie finalizzate a effettuare controlli mirati per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza dovuta all’abuso di alcolici.

Sono stati diversi i conducenti sottoposti alla prova del “precursore” Drager, uno strumento che permette di effettuare un primo screening qualitativo sull’assunzione di alcol.

Intorno alle 20:00 in Via Tritone le pattuglie hanno fermato una autovettura, il cui conducente è risultato positivo alla prova con precursore. Il soggetto, quarantunenne di origine rumena ma residente a Cervia, è stato allora sottoposto alla prova con etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico di quasi quattro volte superiore al limite di Legge.

L’uomo si è giustificato asserendo di aver bevuto solamente un paio di birre, ma gli Agenti hanno naturalmente proceduto all’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada per la guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l. Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà, gli è stata immediatamente ritirata la patente di guidae la sua autovettura è stata sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca.