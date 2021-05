Ieri mattina il nostro sindaco Michele De Pascale ha inaugurato il progetto di riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico locale per il lungomare di Marina di Ravenna e Punta Marina e nuovi autobus da 18 metri per il sevizio del navetto mare.

Data la location ovvero il parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna, punto nevralgico per il trasporto turistico balneare, sarebbe stato più consono per l’inaugurazione, usare simbolicamente una diligenza più che gli autobus, che meglio si sarebbe adattata al paesaggio da far west.

La maggior parte delle staccionate che delimitano le corsie del parcheggio sono mancanti e quelle presenti per lo più rotte o addirittura spezzate sono pericolosissime; a questo si aggiungano le enormi buche che la mattinata piovosa ha voluto evidenziare e il paesaggio anche fangoso risultava completo.

È vergognoso come a stagione balneare quasi iniziata le condizioni del parcheggio scambiatore siano queste ma intanto si costruisce quello nuovo in via Del Marchesato.