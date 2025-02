Il Rione Rosso ha deciso di replicare e ampliare il programma della Sagra del Pellegrino arrivata ormai alla 19^ edizione. Il momento clou si terrà nel weekend di venerdì 11 e sabato 12 aprile quando l’evento Andirivieni per le vie del Rione animerà nuovamente il quartiere di Porta Imolese.

Il cuore pulsante della Sagra però sono da sempre le conferenze che mirano a raccontare storie e personaggi che nel passato hanno vissuto l’antico Sobborgo della Ganga. In questa edizione il Rione Rosso ha deciso di ripercorrere la dicotomia tra Guelfi e Ghibellini, che per lungo tempo ha diviso famiglie, città e regioni in lotte di influenza e potere. Una delle famiglie ghibelline faentine che più si oppose al dominio dei Manfredi furono proprio gli Accarisi, presenti nel corteo storico rionale e che abitavano nel territorio del Rione Rosso.

Sarà questa l’occasione per iniziare a raccontare di questa famiglia in parte dimenticata dalla storia, ma di grande importanza nella memoria cittadina, contestualizzandola al panorama nazionale, utilizzando anche alcuni passi della Divina Commedia. Il tutto proiettato alla contemporaneità grazie alla presenza dell’influencer fiorentino WikiPedro, che racconterà come ,anche la storia, possa essere un tema appetibile ai più giovani sui social.

Il programma completo delle conferenze:

Giovedì 20 febbraio ore 20:30 ”Le case degli Accarisi e dei Manfredi: documenti e ipotesi sull’edilizia residenziale faentina tra Medioevo e Rinascimento.” con Daniele Pascale Guidotti Magnani autore del libro “Una piazza del Rinascimento. Città e architettura a Faenza nell’età di Carlo II Manfredi”.

Giovedì 20 marzo ore 20:30 ”Dante e Faenza: famiglie e lotte di potere nel Medioevo faentino .” con Stefano Drei ripercorreremo le lotte di potere tra le famiglie faentini citate anche nella Divina Commedia.

Sabato 12 aprile ore 17:00 ”Come raccontare la storia al tempo dei social.” con l’influencer fiorentino WikiPedro. ”Da fazioni a metafore: guelfi e ghibellini dal XIII secolo ad oggi.” con Marco Gentile ”Romagna tua non è, e non fu mai, sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni.” con Federico Canaccini

Tutte le conferenze saranno ad INGRESSO GRATUITO e si svolgeranno nella sede rionale in via Campidori 28 a Faenza.