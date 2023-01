In attesa che venga riparato un guasto a causa del quale l’ufficio decentrato di Sant’Alberto non è attualmente contattabile telefonicamente attraverso i consueti recapiti, si informa che è stato istituito un numero alternativo, lo 0544.529171, attivo negli orari di apertura di sportello, cioè dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. L’ufficio è inoltre raggiungibile via mail, attraverso l’indirizzo di posta elettronica salberto@comune.ra.it. Al momento non si è in grado di fare previsioni sulle tempistiche di riparazione del guasto