Prende il via anche quest’anno, a partire dal prossimo fine settimana (sabato 25 maggio) fino all’8 settembre, l’attività dell’Assistenza Medico-Generica Turistica (meglio nota come Guarda Medica Turistica). Otto gli ambulatori lungo tutto il litorale ravennate, da Porto Corsini a Pinarella (tutti gli indirizzi, gli orari e le date esatte d’apertura negli allegati pieghevoli). In aggiunta per richiedere una visita domiciliare è possibile telefonare, 24 ore su 24, al recapito 0455.917613.