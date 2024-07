Nel tardo pomeriggio del 28 giugno 2024, nella luminosa cornice dei Giardini Pubblici di via Santi Baldini, la Guardia di Finanza di Ravenna ha organizzato un’iniziativa per i giovani atleti del Centro Sportivo Terapia Judo di Ravenna.

Nel corso della manifestazione, organizzata in collaborazione con l’A.S.D. Centro Sport Terapia Judo Ravenna, associazione che da oltre 40 anni opera in Emilia Romagna nel campo dell’avviamento all’educazione motoriosportiva dei disabili, i giovani atleti hanno avuto l’opportunità di assistere ad una dimostrazione delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

I finanzieri, in particolare, hanno simulato diverse situazioni operative volte alla ricerca di finto materiale stupefacente e hanno colto l’occasione per spiegare il lungo percorso di addestramento delle unità cinofile, basato sul gioco e sul rapporto cane-addestratore.

Nella circostanza, a memoria della speciale giornata loro dedicata, ai giovani atleti ed ai loro allenatori è stato consegnato del materiale sportivo acquistato dai militari del Comando Provinciale con fondi provenienti da una sottoscrizione volontaria tra le fiamme gialle ravennati.

L’iniziativa, che si svolge in concomitanza con i festeggiamenti per la ricorrenza del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo, testimonia la forte sensibilità dei finanzieri verso tematiche sociali ed educative.

In tal senso, l’evento organizzato si propone di evidenziare e sostenere l’impegno di coloro che si confrontano giornalmente con le difficoltà tipiche di una condizione di svantaggio e che, attraverso la promozione e la condivisione dei valori dello sport, “mettono in campo” la loro passione per l’affermazione di principi che sono essenziali per la crescita del patrimonio sociale: sana competizione, correttezza, rispetto reciproco, resilienza, solidarietà e inclusione.

Straordinaria la reazione dei giovani protagonisti dell’iniziativa, per i quali è stata una giornata di grande serenità e un’occasione per vedere, per la prima volta e da vicino, le unità cinofile della Guardia di finanza al lavoro per la tutela della legalità e dell’ordine e della sicurezza pubblica.