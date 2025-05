Nella giornata odierna il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita al Comando Provinciale di Ravenna.

Nella mattinata, l’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Provinciale Col. t. ST. Leonardo Brandano, ha incontrato il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, Daniele Barberini e il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi.

Il Generale Kalenda si è recato, inoltre, alla caserma “Baia Orazio”, dove ha rivolto un saluto ai rappresentanti dell’ANFI (Associazione Nazionale Finanziari d’Italia) e alle Associazioni Sindacali Militari, per poi incontrare il personale in servizio presso il Comando provinciale e i reparti della provincia. Con questi ultimi sono stati approfonditi i diversi aspetti caratterizzanti la realtà socio-economica della provincia ravennate e le iniziative recentemente sviluppate dal Corpo, in qualità di polizia economico-finanziaria a tutela dell’integrità dei bilanci pubblici, dell’economia legale e a contrasto di ogni tentativo di infiltrazione della criminalità nel tessuto imprenditoriale locale.

Nel pomeriggio, il Comandante Regionale si è recato alla caserma “Fin. Solitari Nizzardi” in Cervia, dove ha incontrato il Comandante e il personale del reparto costiero, rivolgendo anche in tale circostanza, un sentito ringraziamento per l’elevato impegno quotidianamente profuso nei diversi settori di impiego e per la professionalità costantemente dimostrata nel perseguimento della missione istituzionale.