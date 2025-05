La Guardia Costiera Ausiliaria VIII Regione Emilia-Romagna annuncia con soddisfazione la nomina del proprio presidente, Maurizio Gentilini, all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Guardia Costiera Ausiliaria.

La nomina è avvenuta il 29 aprile scorso, nel corso dell’assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche dirigenziali per il triennio 2025-2028.

Per Gentilini si tratta della prima elezione nel Direttivo Nazionale subentrando al precedente presidente della sezione emiliano romagnola Ivo Angelini, confermando così la continuità del contributo della regione all’interno della guida nazionale dell’associazione.

“Questa nomina rappresenta un’opportunità importante -ha dichiarato Gentilini- per rafforzare la nostra voce e il nostro ruolo all’interno dell’organizzazione. E’solo l’inizio di un percorso che ci vedrà ancora più attivi nella tutela dell’ambiente, nella sicurezza in mare e nel volontariato al servizio della collettività”.

La presenza di Gentilini nel Direttivo segna un momento significativo per tutta la sezione emilano-romagnola, che continuerà a promuovere e consolidare le attività istituzionali, con una sempre maggiore attenzione alla formazione dei volontari e alla collaborazione con le istituzioni.

Focus Guardia Costiera Ausiliaria ODV

La Guardia Costiera Ausiliaria (GCA) è una organizzazione di volontariato fondata nel 1999, frutto della collaborazione tra diverse associazioni del terzo settore attive nel soccorso marittimo e nella tutela ambientale. La GCA è organizzata in 11 coordinamenti regionali e numerose sezioni locali operando sia in ambito marittimo che in aree lacustri, fluviali e terrestri in collaborazione con le istituzioni locali e nazionali. Alla guida dell’Associazione che ha sede a Genova, sono stati riconfermati anche per il triennio 2025-2028 il Presidente e il Vicepresidente uscenti, rispettivamente Stefano Sechi e Giampaolo Zane.