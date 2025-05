Si è concluso con successo il corso di formazione per aspiranti volontari della Guardia Costiera Ausiliaria VIII Regione Emilia-Romagna ODV. Il percorso, avviato il 31 marzo, ha previsto dodici lezioni teorico-pratiche che si sono svolte durante il mese di aprile, culminando il 4 maggio con un test di apprendimento e una prova pratica presso il Ravenna Yacht Club di Marina di Ravenna.

Il programma formativo ha fornito ai diciotto partecipanti competenze fondamentali in vari ambiti tra i quali climatologia e meteorologia, procedure radiotelefoniche VHF, avvistamento incendi boschivi e tecniche di primo soccorso. Queste conoscenze sono essenziali per affrontare con consapevolezza e professionalità le future attività operative in mare e a terra.

Il presidente di Guardia Costiera Ausiliaria, Maurizio Gentilini, ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa:

“Un grazie sincero ai docenti per l’impegno, agli allievi per la partecipazione attenta e motivata, e al Ravenna Yacht Club per il prezioso supporto logistico. Questo corso rappresenta un passaggio fondamentale nella formazione di nuovi volontari, ora pronti a contribuire attivamente alla salvaguardia del territorio e alla sicurezza della collettività.”

Con il superamento delle prove finali, i nuovi volontari sono ora pronti a svolgere diverse funzioni in ambito marittimo e ambientale contribuendo attivamente alla sicurezza della comunità e alla tutela del territorio.