Gualtieri, Delrio, Franceschini, Zingaretti: tutti in campo per tirare la volata del Pd alle regionali

Il Partito Democratico schiera i propri ministri e i leader di partito per la campagna elettorale dell’Emilia-Romagna. In pochi giorni infatti saranno in provincia di Ravenna Graziano Delrio, il ministro all’economia Roberto Gualtieri, il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, Nicola Zingaretti e la ministra alle infrastrutture Paola De Micheli, attesa per un confronto con l’Autorità Portuale. Nel frattempo i 4 candidati al consiglio regionale, Dalfiume, Rontini, Bessi e Corsini, propongono nuovi temi per la Regione: riprendere il discorso dell’E55, bilanciare la spesa pro capite con l’Emilia potenziando i servizi sanitari in Romagna, creare un’agenzia regionale per la manutenzione delle strade provinciali costruendo contemporaneamente una sinergia con i Comuni, il potenziamento del collegamento ferroviario della costa o lo sviluppo dell’aeroporto di Forlì